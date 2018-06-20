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Альпинист из Воронежа погиб в горах Северной Осетии
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Альпинист из Воронежа погиб в горах Северной Осетии 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На высоте 3,5 тыс. м мужчина впал в кому. Альпинист погиб при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии, сообщила пресс-служба местного МЧС в понедельник, 18 июня. По первоначальным данным спасателей, мужчина приехал из Рязани, однако позже рязанский портал «ProГород» уточнил, что погибший родом из Воронежа. Альпинисту стало плохо во время восхождения на вершину горы Казбек на высоте 3,5 тыс. м, он впал в кому. Руководитель тургруппы обратился в спасотряд. Однако из-за плохих погодных условий привлечь к работам авиацию МЧС России было невозможно — на помощь направили семь спасателей. Мужчина скончался, не придя в сознание. «Вести-Воронеж» уточняют информацию о трагедии. Екатерина Трещикова
Фото с места трагедии — пресс-служба МЧС по Северной Осетии
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