Сильный ветер повредил крыши жилых домов и больницы в Башкирии

УФА , 21 июня. / ТАСС /. Сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и районной больницы в ночь на среду в Башкирии . Пострадавших в результате ЧП нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

"В результате прохождения шквалистого ветра до 24 м/с были повреждены кровли в Уфе, Нефтекамске , а также в Калтасинском районе", — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в Нефтекамске сорвало шиферную кровлю с четырехэтажного одноподъездного жилого дома на 16 квартир, в результате падения шифера повреждено три автомобиля. Расселение жильцов не требуется. В Калининском районе Уфы сорвало металлочерепичную кровлю с частного жилого дома на площади 150 кв. м, пострадавших нет. В селе Калтасы ветер сорвал шиферную кровлю со здания центральной районной больницы на площади 60 кв. м, никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС, в среду в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.