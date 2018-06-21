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Мощный ураган обрушился сразу на несколько регионов страны
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Мощный ураган обрушился сразу на несколько регионов страны 

Пятый канал 34 минуты назад
Фото: Пятый канал
Поваленные деревья оборвали линии электропередачи. Аварийные бригады смогли приступить к устранению последствий стихии лишь утром, когда стих ветер.
В Башкирии из-за непогоды сорвало кровлю с нескольких жилых домов. Повреждены около десятка автомобилей. Пострадали и социальные объекты. В селе Калтасы со здания центральной районной больницы сорвало шиферную кровлю с перехода между хирургическим и приемным отделениями на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших также нет.
Шквалистый ветер обрушился и на Петербург. Ураган с корнем вырывал деревья, сорваны рекламные щиты и повреждены машины. Сильных порывов не выдержала крыша станции метро «Новокрестовская». Ветер сорвал декоративные элементы кровли. Один из вестибюлей пришлось закрыть — пассажиры просто не могли выйти из подземки.
А вот москвичей предупреждают о надвигающейся жаре. В столице температура воздуха превысит 30-градусную отметку.
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