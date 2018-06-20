На Лесобазе из-за пожара в школе эвакуировали 244 человека 

Сегодня, 20 июня, на улице Домостроителей в школе №67 произошел пожар. Из здания эвакуировали 244 человека. — Вызов поступил в 12:21. Через пять минут к месту незамедлительно прибыли сотрудники 32 отряда МЧС в количестве 5 единиц спецтехники и 25 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ведомства. Из-за короткого замыкания загорелась сушилка в одном из туалетов, но помощь пожарных не потребовалась. Возгорание потушили сотрудники администрации школы. До приезда пожарных они эвакуировали всех людей, находящихся в здании. Сотрудники осмотрели помещение, где произошло возгорание и провели профилактические меры по недопущению повторного возгорания. Пострадавших нет.
Пожар в туалете потушили сотрудники школы до приезда пожарных
Из-за короткого замыкания загорелась сушилка