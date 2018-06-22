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В тюменском аэропорту у пассажирского самолета перед вылетом загорелось шасси
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В тюменском аэропорту у пассажирского самолета перед вылетом загорелось шасси 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет должен был вылететь по маршруту Тюмень-Ханты-Мансийск.
Более 20 человек эвакуировали из самолета ATR-72 авиакомпании UTair в тюменском аэропорту Рощино из-за возгорания шасси. Пострадавших нет. Самолет должен был вылететь по маршруту Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщил ТАСС.
Сотрудник Тюменской транспортной прокуратуры рассказал, что возгорание произошло на рулежной дорожке. Предполагается, что шины колес задымились при торможении. Он рассказал, что пожар оперативно был локализован силами аэропорта.
В данный момент решается вопрос о замене воздушного судна. По факту происшествия проводится проверка.
Пассажиры вылетят резервным бортом через 3-4 часа.
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