В челябинской пятиэтажке произошел взрыв

Взрыв прогремел утром в Металлургическом районе города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в одной из квартир второго этажа произошла утечка газа из пятилитрового железного баллона.

Взрывом были повреждены остекление и перегородки. Пострадали два человека, они были доставлены в больницу. Из дома были эвакуированы 10 человек. В ликвидации последствий происшествия задействованы 80 человек и 23 единицы техники.

В настоящее время проводится выяснение причин произошедшего. После следственных мероприятий здание будет обследовано на целостность конструкций.