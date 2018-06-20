Ещё
В челябинской пятиэтажке произошел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В челябинской пятиэтажке произошел взрыв 

Вести.Ru 1 час назад
Взрыв прогремел утром в Металлургическом районе города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в одной из квартир второго этажа произошла утечка газа из пятилитрового железного баллона.
Взрывом были повреждены остекление и перегородки. Пострадали два человека, они были доставлены в больницу. Из дома были эвакуированы 10 человек. В ликвидации последствий происшествия задействованы 80 человек и 23 единицы техники.
В настоящее время проводится выяснение причин произошедшего. После следственных мероприятий здание будет обследовано на целостность конструкций.
Вести.Ru: последние новости
Турист на Гоа расстался с жизнью, встречая рассвет на берегу океана. Видео В лондонской подземке прогремел взрыв В Кемеровской области горит шахта: эвакуированы 114 горняков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики захватили стратегические позиции226
Россияне назвали желаемый размер пенсий384
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала109
Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым4
Российских школьников лишат учебников56
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
03:15
Россияне назвали желаемый размер пенсий
Личный счет Общество
01:36
Экипажу «Норда» вернули российские паспорта
Украина Происшествия
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение