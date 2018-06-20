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Нарушенное грозой электроснабжение в Кировской области почти восстановлено — энергетики
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Нарушенное грозой электроснабжение в Кировской области почти восстановлено — энергетики 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Город Киров.RU
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн /ПРАЙМ/. Специалисты «Кировэнерго» практически завершили восстановление энергоснабжения в Кировской области, где в среду из-за грозы и шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в 112 населенных пунктах, сообщает компания.
"Несмотря на вечернее время, «Кировэнерго» продолжает восстановление электроснабжения в районах Кировской области, пострадавших от грозового фронта 20 июня. По состоянию на 21.00 мск отключенными остаются 20 мелких населенных пунктов. Грозовой фронт, прошедший по региону с запада на восток, покинул территорию области. Работы на пострадавших линиях ведутся при нормальной погоде и продолжатся до полного восстановления вне зависимости от времени суток", — говорится в сообщении.
Днем в среду в результате грозы и шквалистого ветра скоростью до 22 м/с произошли обрывы на линиях электропередачи в нескольких районах Кировской области. Причиной отключения электроснабжения стали обрывы из-за упавших на линии электропередачи деревьев и веток, а также схлестывание проводов.
В списке наиболее пострадавших районов, где произошло отключение потребителей, числятся Яранский, Советский, Шабалинский, Котельничский, Арбажский, Афанасьевский, Юрьянский районы области. В компании добавили, что социально значимые объекты запитывались по временной схеме с применением резервных источников электроснабжения.
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