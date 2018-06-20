Петербуржцев снова предупреждают о шквалистом ветре

Скорость ветра поднимется до 18 метров в секунду. При этом воздух в городе прогреется до 22°С.

Спасатели напоминают жителям Северной столицы о правилах предосторожности во время неблагоприятных погодных условий. Петербуржцам советуют избегать неустойчивых конструкций, громоздких рекламных щитов и больших деревьев.

Напомним, сильный ветер подул в городе на Неве еще во вторник. Тогда его скорость составляла до 16 метров в секунду.