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Петербуржцев снова предупреждают о шквалистом ветре
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Петербуржцев снова предупреждают о шквалистом ветре 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В среду, 20 июня, в Петербурге снова ожидается шквалистый ветер. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.
Скорость ветра поднимется до 18 метров в секунду. При этом воздух в городе прогреется до 22°С.
Спасатели напоминают жителям Северной столицы о правилах предосторожности во время неблагоприятных погодных условий. Петербуржцам советуют избегать неустойчивых конструкций, громоздких рекламных щитов и больших деревьев.
Напомним, сильный ветер подул в городе на Неве еще во вторник. Тогда его скорость составляла до 16 метров в секунду.
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