Хлопок бытового газа раздался в челябинской пятиэтажке. Видео

В многоквартирном доме Челябинска произошло ЧП. Соседи услышали хлопок бытового газа. Инцидент произошел 20 июня в пятиэтажке на улице Липецкая в Металлургическом районе. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе МЧС по Челябинской области . Очевидец опубликовал видео с места происшествия.

Обошлось без жертв. Информация о пострадавших уточняется. Квартира частично разрушена, а само строение дома осталось целым. На месте работают сотрудники МЧС. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

По данным агентства «Урал-Пресс-Информ», частично повреждено остекление здания. Автор ролика на YouTube говорит, что пострадали два человека — мать с ребенком. Оба получили ожоги и были выведены из квартиры с окровавленными ранами.