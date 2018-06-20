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Хлопок бытового газа раздался в челябинской пятиэтажке. Видео
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Хлопок бытового газа раздался в челябинской пятиэтажке. Видео 

360tv.ru 1 час назад
В многоквартирном доме Челябинска произошло ЧП. Соседи услышали хлопок бытового газа. Инцидент произошел 20 июня в пятиэтажке на улице Липецкая в Металлургическом районе. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе МЧС по Челябинской области. Очевидец опубликовал видео с места происшествия.
Обошлось без жертв. Информация о пострадавших уточняется. Квартира частично разрушена, а само строение дома осталось целым. На месте работают сотрудники МЧС. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
По данным агентства «Урал-Пресс-Информ», частично повреждено остекление здания. Автор ролика на YouTube говорит, что пострадали два человека — мать с ребенком. Оба получили ожоги и были выведены из квартиры с окровавленными ранами.
Ранее баллон с газом взорвался в жилом доме в ЯНАО. В результате загорелась квартира на первом этаже. Два человека были госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести.
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