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В Крыму спасли женщину, унесенную в море на надувном матрасе
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В Крыму спасли женщину, унесенную в море на надувном матрасе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Крымские спасатели вернули на берег женщину, унесенную в море на надувном матрасе, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Сотрудниками водолазно-спасательной группы города Евпатория в районе санатория «Фотон» на расстоянии 400 метров от береговой линии была обнаружена женщина на надувном матрасе, которая находилась на небезопасном расстоянии от берега и просила о помощи", — говорится в сообщении.
Женщину доставили на берег. Жительница Севастополя в медицинской помощи не нуждалась.
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