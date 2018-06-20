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«И уносит меня, уносит меня»: в Евпатории спасли женщину на матрасе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Евпатории спасли женщину, которую на матрасе отнесло на 400 метров от берега. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Инцидент произошел в районе пригородного поселка Заозерное.
"При проведении планового водного патрулирования акватории в районе прибрежной зоны санатория «Фотон» на расстоянии 400 метров от береговой линии обнаружена женщина на надувном матрасе, которая находилась на небезопасном расстоянии от берега и просила помощь", — рассказали в МЧС.
Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли 38-летнюю жительницу Севастополя и благополучно доставили ее на берег. В медицинской помощи не нуждалась.
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