«И уносит меня, уносит меня»: в Евпатории спасли женщину на матрасе

Инцидент произошел в районе пригородного поселка Заозерное.

"При проведении планового водного патрулирования акватории в районе прибрежной зоны санатория «Фотон» на расстоянии 400 метров от береговой линии обнаружена женщина на надувном матрасе, которая находилась на небезопасном расстоянии от берега и просила помощь", — рассказали в МЧС.