«И уносит меня, уносит меня»: в Евпатории спасли женщину на матрасе 

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Евпатории спасли женщину, которую на матрасе отнесло на 400 метров от берега. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Инцидент произошел в районе пригородного поселка Заозерное.
"При проведении планового водного патрулирования акватории в районе прибрежной зоны санатория «Фотон» на расстоянии 400 метров от береговой линии обнаружена женщина на надувном матрасе, которая находилась на небезопасном расстоянии от берега и просила помощь", — рассказали в МЧС.
Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли 38-летнюю жительницу Севастополя и благополучно доставили ее на берег. В медицинской помощи не нуждалась.