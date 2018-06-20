Утром во вторник, 20 июня, в пятиэтажном доме на улице 1-го Спутника, 19 в Челябинске произошёл взрыв. По предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники МЧС.
Происшествие произошло около 11 часов.
— О взрыве мне рассказал отец, он стал очевидцем. Взорвался газовый баллон, лежавший на балконе на втором этаже. Вроде бы никто не пострадал, — рассказал 74.ru челябинец Александр.
В ГУ МЧС по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее в ближайшее время.
Новость дополняется