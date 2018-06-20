Балкон — в клочья: в квартире дома в Челябинске произошёл взрыв

Утром во вторник, 20 июня, в пятиэтажном доме на улице 1-го Спутника, 19 в Челябинске произошёл взрыв. По предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники МЧС

Происшествие произошло около 11 часов.

— О взрыве мне рассказал отец, он стал очевидцем. Взорвался газовый баллон, лежавший на балконе на втором этаже. Вроде бы никто не пострадал, — рассказал 74.ru челябинец Александр.

В ГУ МЧС по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее в ближайшее время.

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