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Балкон — в клочья: в квартире дома в Челябинске произошёл взрыв
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Балкон — в клочья: в квартире дома в Челябинске произошёл взрыв 

74.ru 27 минут назад
Фото: 74.ru
Утром во вторник, 20 июня, в пятиэтажном доме на улице 1-го Спутника, 19 в Челябинске произошёл взрыв. По предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники МЧС.
Происшествие произошло около 11 часов.
— О взрыве мне рассказал отец, он стал очевидцем. Взорвался газовый баллон, лежавший на балконе на втором этаже. Вроде бы никто не пострадал, — рассказал 74.ru челябинец Александр.
В ГУ МЧС по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее в ближайшее время.
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