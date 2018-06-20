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Новозеландский пляж Муривай — ареал обитания австралийских олуш
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Новозеландский пляж Муривай — ареал обитания австралийских олуш 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
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