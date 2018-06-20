Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.
Муривай /Новая Зеландия/, 20 июня /Синьхуа/ — Пляж Муривай находится на западном побережье Северного острова Новой Зеландии и является главным ареалом обитания австралийских олуш в этой стране.