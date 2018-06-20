В Челябинской области при пожаре в частном доме погиб один человек

По данным пресс-центра, в 00.58 (22.58 мск) 20 июня поступило сообщение о загорании жилого дома в поселке Сыростан Миасского городского округа. В 02.05 (00.05 мск) объявлена локализация пожара, в 02.22 (00.22 мск) — ликвидация открытого горения. На тушении пожара работали 33 человека и 10 единиц техники.

"Сегодня ночью горел частный жилой деревянный дом размером 5 на 8 метров, в котором проживала семья с двумя маленькими детьми. Дом сделан из бревен самого высокого — пятого — класса горения, то есть он горит, как порох. Очаг возгорания был на веранде, и с веранды перешел на дом. При пожаре погибла женщина, мужчина и дети успели покинуть дом", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина и двое маленьких мальчиков с ожогами были доставлены в лечебное учреждение.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение при эксплуатации электробытовых приборов, добавил он.

Также, по его словам, пожар был поздно обнаружен, а на окнах были установлены решетки, что мешало быстрой эвакуации жильцов.