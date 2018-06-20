Экипаж японского судна спасли в Тихом океане 

Японское рыболовецкое судно затонуло в Тихом океане, однако всех членов экипажа удалось спасти. Инцидент произошел к северо‐востоку от побережья островного государства, передает русскоязычный сайт NHK.
На борту судна «Коре-мару № 68» было 18 человек. Рыбаки занимались промыслом приблизительно в 850 километрах от побережья префектуры Мияги.
Спасатели получили сигнал бедствия в среду утром, 20 июня. На помощь отправились сотрудники Управления береговой охраны Японии. Как оказалось, находившиеся рядом суда успели оказать помощь тонувшим рыбакам и вытащили их. Дальнейшая эвакуация прошла успешно.
Судно «Коре-мару № 68» приписано к порту в префектуре Коти.
В понедельник стало известно, что паром с 80 пассажирами затонул в Индонезии. Один человек погиб, десятки числятся пропавшими без вести. ЧП произошло на озере Тоба в провинции Северная Суматра.