Экипаж японского судна спасли в Тихом океане

Японское рыболовецкое судно затонуло в Тихом океане, однако всех членов экипажа удалось спасти. Инцидент произошел к северо‐востоку от побережья островного государства, передает русскоязычный сайт NHK.

На борту судна «Коре-мару № 68» было 18 человек. Рыбаки занимались промыслом приблизительно в 850 километрах от побережья префектуры Мияги.

Спасатели получили сигнал бедствия в среду утром, 20 июня. На помощь отправились сотрудники Управления береговой охраны Японии . Как оказалось, находившиеся рядом суда успели оказать помощь тонувшим рыбакам и вытащили их. Дальнейшая эвакуация прошла успешно.

Судно «Коре-мару № 68» приписано к порту в префектуре Коти