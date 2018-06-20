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В Саратове с многоэтажного дома обрушилась кирпичная кладка
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В Саратове с многоэтажного дома обрушилась кирпичная кладка 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове вчера, 19 июня, в Ленинском районе произошло ЧП. Как сообщили очевидцы, на улице 50 лет Октября обрушилась часть стены у одного из многоэтажных жилых домов.
Обрушение декоративной колонны произошло днем, и кирпичи, посыпавшиеся с третьего по девятый этажи, могли задеть прохожих.
К счастью, никто не пострадал. Но кирпичная кладка засыпала тротуар во дворе дома.
Жители вызвали сотрудников экстренных служб, спасателей и врачей. На место ЧП приехали спасатели области и Саратова, а так же врачи Центра медицины катастроф, представители администрации района. Территорию завалов сразу огородили, чтобы не допустить «рецидива».
Специалисты исследуют дом, чтобы установить: представляет ли он опасность для граждан и будет ли разрушаться оставшаяся на стенах кирпичная кладка.
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