В Саратове с многоэтажного дома обрушилась кирпичная кладка

Саратове вчера, 19 июня, в Ленинском районе произошло ЧП. Как сообщили очевидцы, на улице 50 лет Октября обрушилась часть стены у одного из многоэтажных жилых домов.

Обрушение декоративной колонны произошло днем, и кирпичи, посыпавшиеся с третьего по девятый этажи, могли задеть прохожих.

К счастью, никто не пострадал. Но кирпичная кладка засыпала тротуар во дворе дома.

Жители вызвали сотрудников экстренных служб, спасателей и врачей. На место ЧП приехали спасатели области и Саратова, а так же врачи Центра медицины катастроф, представители администрации района. Территорию завалов сразу огородили, чтобы не допустить «рецидива».

Специалисты исследуют дом, чтобы установить: представляет ли он опасность для граждан и будет ли разрушаться оставшаяся на стенах кирпичная кладка.