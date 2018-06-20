Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в тот момент, когда офицеры осматривали подозрительный пакет, оставленный на станции.

В результате ЧП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. Станция метро была закрыта на несколько часов.