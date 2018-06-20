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Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание
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Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание 

Говорит Москва 1 час назад
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в тот момент, когда офицеры осматривали подозрительный пакет, оставленный на станции.
В результате ЧП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. Станция метро была закрыта на несколько часов.
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