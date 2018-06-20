60 омичей эвакуировались из загоревшейся многоэтажки

Пожар произошел в доме Октябрьского округа. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошел в 9-этажном доме. В дежурную часть о нем сообщили в 17:32.

Приехавшие на место пожарные увидели, что огнем охвачен электросчетчик и кабель на 6 этаже.

Самостоятельно эвакуировались по лестнице 60 человек, среди них 10 детей. Звенья газодымозащитной службы спасли из задымленных квартир двух человек, им оказана необходимая медицинская помощь.

Предполагается, что пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Добавим, что в тушении огня участвовали 13 пожарных.