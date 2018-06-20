Челябинка разбила голову, упав с лестницы подземного перехода

Жительница Челябинска получила травму головы, споткнувшись на лестнице подземного перехода и упав вниз, об этом сообщили участники сообщества «Челябинский урбанист» в соцсети.

Инцидент произошёл днём 19 июня на площади Революции. Известно, что женщину увезли в больницу.

Общественники напомнили, что лестница подземного пешеходного перехода в центре города находится в неудовлетворительном состоянии. На её ремонт в этом году выделили крупную сумму денег, однако работы по реконструкции ещё не начинались. Кроме того, ранее челябинские власти сообщили, что планируют создание ещё двух подземных переходов.

«Дорогая Нина Алексеевна, мы делаем всё возможное, чтобы запретить подземные переходы в городе. Пожалуйста, держитесь. Однажды Челябинск станет удобным и безопасным для пешеходов. Мы постараемся сделать так, чтобы это произошло при нашей жизни», — прокомментировали ситуацию общественники.

В комментариях другие участники обсуждения выразили надежду, что женщина сможет отсудить компенсацию вреда своему здоровью, а сам случай послужит толчком к решению проблемы с подземными переходами.

Напомним, в прошлом году в переходе на площади Революции обвалилась часть потолка. После этого на ремонт объекта выделили 1,2 млн рублей.