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Около 70 домовладений пострадали от сильного ветра в Алтайском крае
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Около 70 домовладений пострадали от сильного ветра в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Около 70 домовладений пострадали в результате штормового ветра в Немецком национальном районе.
Как сообщил корреспонденту АиФ-Алтай Лаас Виктор, начальник отдела ГО Немецкого национального района, стихия нанесла серьезные разрушения: повалило две электроопоры; оборвало 2150 кв.м. проводов; десятки домовладений получили повреждения. Речь идет по большей части о хозпостройках.
«Социально значимые объекты не пострадали. Школа, детский сад, ФАП целы. Пострадали в основном домовладения. Где-то повалило старый забор, где-то унесло крышу», — говорит Виктор Викторович.
На данный момент уже несколько населенных пунктов подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Накануне последствия урагана ликвидировали в Барнауле и его пригороде. Сильный ветер повалил в городе несколько деревьев, оборвал провода и снес металлические конструкции. Выпавший накануне град побил урожай в Тюменцевском районе. Один местный житель, который во время непогоды находился на рыбалке, получил ушибы. Выпавшие градины достигали размера со спичечный коробок.
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