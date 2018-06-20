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Жители Алтайского края сняли на видео торнадо
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Жители Алтайского края сняли на видео торнадо 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Торнадо сняли на видео жители Каменского района вечером 19 июня. Пост появился в паблике Barnaul22.
Редкое для региона природное явление было замечено возле населенного пункта Новоярки. К счастью, разрушений торнадо не принес.
Еще одно видео прислали жители Калманского района. Там ураганный ветер поднял с полей пыль, устроив настоящую песчаную бурю.
По-настоящуему серьезные разрушения произошло после стихии в Немецком национальном районе. После ураганного ветра пострадали около 70 домовладений, два столба не выдержали порывов ветра и упали.
АиФ — Алтай: последние новости
Около 70 домовладений пострадали от сильного ветра в Алтайском крае В Барнауле сильный ветер сорвал крыши и повалил деревья Удар молнии мог стать причиной смерти жителя Алтайского края
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