Жители Алтайского края сняли на видео торнадо 

Торнадо сняли на видео жители Каменского района вечером 19 июня. Пост появился в паблике Barnaul22.
Редкое для региона природное явление было замечено возле населенного пункта Новоярки. К счастью, разрушений торнадо не принес.
Еще одно видео прислали жители Калманского района. Там ураганный ветер поднял с полей пыль, устроив настоящую песчаную бурю.
По-настоящуему серьезные разрушения произошло после стихии в Немецком национальном районе. После ураганного ветра пострадали около 70 домовладений, два столба не выдержали порывов ветра и упали.