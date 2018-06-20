Жители Алтайского края сняли на видео торнадо

Торнадо сняли на видео жители Каменского района вечером 19 июня. Пост появился в паблике Barnaul22.

Редкое для региона природное явление было замечено возле населенного пункта Новоярки. К счастью, разрушений торнадо не принес.

Еще одно видео прислали жители Калманского района. Там ураганный ветер поднял с полей пыль, устроив настоящую песчаную бурю.

По-настоящуему серьезные разрушения произошло после стихии в Немецком национальном районе. После ураганного ветра пострадали около 70 домовладений, два столба не выдержали порывов ветра и упали.