В НСО восстанавливают электричество в 46 населённых пунктах

Тысячи домов в 46 населённых пунктах сельской местности оказались без электричества. Второй день над его восстановлением работают аварийные бригады. Как сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в 16 населенных пунктах Маслянинского района и 30 населенных пунктах Черепановского района поврежденные участки линий электропередач уже восстановили. К 22 часам 19 июня потребители подключены к электроэнергии.

Без света пока остаются два населенных пункта Маслянинского района — это 196 жилых дома, где проживают 1008 человек. Здесь восстановительные работы на завершающей стадии. Оперативно-выездные бригады электросетей работают также в Черепановском районе, где без электроэнергии всё ещё остаются 11 населенных пунктов — это 1331 жилой дом, в котором проживают 4519 человек.

На месте аварий работают восемь аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей (55 человек, 8 единиц техники).