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В Новосибирске спасли мужчину на надувном матрасе
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В Новосибирске спасли мужчину на надувном матрасе 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
19 июня спасатели МАСС спасли 3 человек: двух мужчин и девушку. В 14:45 в районе Чемского бора на Обском море, в месте, не оборудованном для купания сильным порывом ветра отнесло от берега надувной матрас. На матрасе находился мужчина 1987 года рождения. Совершенно не ожидавший такого развития событий парень, очень испугался и начал звать на помощь. К счастью, неподалеку от бедняги находился аварийно-спасательный отряд МАСС «Приморский». Оттуда на помощь мужчине вышел катер с оперативной группой в составе 2 человека. Спасатели пересадили мужчину в катер и доставили его на берег.
А еще в двух километрах от берега, в районе острова «Тайвань» сломался катамаран, на котором находились двое молодых людей, мужчина 1986 года рождения и девушка 1990 года рождения. От аварийно-спасательной станции МАСС «Южный» на помощь поспешил вельбот со спасателями, которые отбуксировали неисправный катамаран к берегу. Помощь врачей в обоих случаях не потребовалась.
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