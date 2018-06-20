20 лет назад столица пострадала от разрушительного урагана

В этот день в 1998 году на Москву обрушился один из сильнейших ураганов за всю историю погодных наблюдений в регионе. Сильная гроза с ливнем и градом сопровождалась ветром, который дул со скоростью 31 метр в секунду. В результате удара стихии погибли восемь человек, 157 — были ранены.

Ущерб от урагана тогда составил 1 миллиард рублей. Было повреждено более 2 тысяч домов, нарушено освещение на 193 улицах и отключено электроснабжение свыше 900 жилых строений. Ветром был сломан крест на Новодевичьем монастыре, а также повреждена крыша у Большого Кремлевского дворца и Большого театра.

Большое количество пострадавших от стихии было обусловлено, в том числе, и неэффективной системой оповещения граждан. Однако понадобилось 19 лет и новый природный катаклизм, прежде чем в стране на законодательном уровне создали дополнительные условия для оперативного информирования россиян о чрезвычайных ситуациях через сети связи и СМИ.

29 мая 2017 года в столице прошёл сильнейший ураган, который срывал крыши зданий и ломал деревья. Из-за того, что жителей вовремя не предупредили об опасности, это обернулось человеческими жертвами: в Москве погибло 11 человек, ещё пятеро — в Московской области . С различными травмами было госпитализировано почти 150 человек.

Уже с 8 июля прошлого года средства массовой информации и мобильных операторов обязали бесплатно оповещать россиян об опасностях при угрозе или возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а также при военных конфликтах.