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Более 200 человек эвакуировали из поликлиники №4 в Барнауле
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Более 200 человек эвакуировали из поликлиники №4 в Барнауле 

АиФ — Алтай 24 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Почти 250 человек — пациенты и медперсонал — были эвакуированы во время пожарно-тактических учений, которые прошли накануне в поликлинике №4 города Барнаула.
Как сообщает ГУ МЧС России по краю, по легенде возгорание произошло в подвале архива, который находится в корпусе «А». Пожарным предстояло эвакуировать более 200 человек, в том числе пять пострадавших. Усложняла задачу потеря связи с одной из групп спасателей.
Со своей задачей как пожарные, так и медперсонал справился успешно. Специалистами был присвоен пожару второй ранг сложности.
По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения города Барнаула Дениса Присяжникова, из-за большого скопления людей медучреждения считаются потенциально пожароопасными объектами. Поэтому отработка действий специалистов в условиях ЧП необходима.
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