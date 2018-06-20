Более 200 человек эвакуировали из поликлиники №4 в Барнауле

Почти 250 человек — пациенты и медперсонал — были эвакуированы во время пожарно-тактических учений, которые прошли накануне в поликлинике №4 города Барнаула Как сообщает ГУ МЧС России по краю, по легенде возгорание произошло в подвале архива, который находится в корпусе «А». Пожарным предстояло эвакуировать более 200 человек, в том числе пять пострадавших. Усложняла задачу потеря связи с одной из групп спасателей. Со своей задачей как пожарные, так и медперсонал справился успешно. Специалистами был присвоен пожару второй ранг сложности. По словам начальника дежурной смены службы пожаротушения города Барнаула Дениса Присяжникова, из-за большого скопления людей медучреждения считаются потенциально пожароопасными объектами. Поэтому отработка действий специалистов в условиях ЧП необходима.