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У берегов Японии спасли экипаж затонувшего рыболовецкого судна
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У берегов Японии спасли экипаж затонувшего рыболовецкого судна 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Пятый канал
Спасательная операция недалеко от берегов Японии, где в беду попало рыболовецкое судно, завершилась успешно. Восемь членов экипажала подобрала находившаяся поблизости шхуна, еще 10 человек покинули судно на спасательной лодке. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Как пишет ТАСС, судно, которое вело промысел примерно в 850 километрах от японской префектуры Мияги, начало тонуть в ночь со вторника на среду. На борту находились 12 японцев и 6 граждан Индонезии.
К месту происшествия были направлены два корабля и три вертолета береговой охраны Страны восходящего солнца. Что стало причиной аварии, СМИ не сообщают. Но известно, что в районе инцидента были плохие погодные условия — порывы ветра достигали 15 метров в секунду.
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