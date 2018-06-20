У берегов Японии спасли экипаж затонувшего рыболовецкого судна

Спасательная операция недалеко от берегов Японии , где в беду попало рыболовецкое судно, завершилась успешно. Восемь членов экипажала подобрала находившаяся поблизости шхуна, еще 10 человек покинули судно на спасательной лодке. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как пишет ТАСС , судно, которое вело промысел примерно в 850 километрах от японской префектуры Мияги, начало тонуть в ночь со вторника на среду. На борту находились 12 японцев и 6 граждан Индонезии

К месту происшествия были направлены два корабля и три вертолета береговой охраны Страны восходящего солнца. Что стало причиной аварии, СМИ не сообщают. Но известно, что в районе инцидента были плохие погодные условия — порывы ветра достигали 15 метров в секунду.