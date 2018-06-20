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В России значительно возросла площадь лесных пожаров
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В России значительно возросла площадь лесных пожаров 

Вести.Ru 1 час назад
По данным Авиалесоохраны, в настоящее время России лесными пожарами охвачено 25,2 тысячи гектара, при этом в течение суток площадь возгораний увеличилась почти на 10 тысяч гектаров.
Наиболее сильные очаги возгорания зарегистрированы в Красноярском крае — на площади более 20 тысяч гектаров, и в Якутии — около 4,3 тысячи гектара, передает ТАСС
К борьбе с лесными пожарами привлечено около 1,8 тыс. человек, задействованы 338 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении огня с воздуха участвуют 96 воздушных судов.
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