В России значительно возросла площадь лесных пожаров

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время России лесными пожарами охвачено 25,2 тысячи гектара, при этом в течение суток площадь возгораний увеличилась почти на 10 тысяч гектаров.

Наиболее сильные очаги возгорания зарегистрированы в Красноярском крае — на площади более 20 тысяч гектаров, и в Якутии — около 4,3 тысячи гектара, передает ТАСС

К борьбе с лесными пожарами привлечено около 1,8 тыс. человек, задействованы 338 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении огня с воздуха участвуют 96 воздушных судов.