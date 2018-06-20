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МЧС: Петербург в среду ждет шторм
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МЧС: Петербург в среду ждет шторм 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
Шквалистый ветер задержится в городе и 20 июня. Синоптики в дневном прогнозе на среду говорят о шторме скоростью до 18 м/с.
Вечер вторника 19 июня в Петеребурге сопровождался сильным ветром, который уже нагнал в город ливень, устроивший небольшой потоп в фан-зоне на Конюшенной площади. Продолжают страдать от непогоды городские сети. Так, возле станции метро «Спортивная» на провода упало дерево, перегородив проход пешеходам, сообщают читатели «Фонтанки».
На 20 июня прогноз остается опасным, ветер станет еще сильней. Если во вторник МЧС предупреждал о порывах 16 м/с, то в среду он может усилиться уже до 18 м/с.
По материалам «Фонтанки»
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