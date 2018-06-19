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Жильцам поврежденных пожаром квартир в Ростове выплатят компенсации
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Жильцам поврежденных пожаром квартир в Ростове выплатят компенсации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Жильцы квартир, поврежденных при пожаре в центре Ростова-на-Дону, получат компенсации, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев на собрании с эвакуированными жильцами дома.
По его словам, со среды начнет работу специальная комиссия, которая оценит ущерб, нанесенный пожаром.
"Жильцы поврежденных квартир получат не более 50 тысяч рублей на одну семью", — сказал он.
Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, 70 человек были эвакуированы.
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