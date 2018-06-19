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В Ростове ликвидировали пожар в жилом доме
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В Ростове ликвидировали пожар в жилом доме 

РИА Новости 46 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 22.00 мск пожар ликвидирован, площадь — 400 квадратных метров", — сказал он.
Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Были эвакуированы 70 человек. Ранее сообщалось, что пожар не угрожает фан-зоне чемпионата мира по футболу. Пожарные расчеты останутся дежурить на месте возгорания до утра. Жильцы поврежденных квартир получат компенсации.
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