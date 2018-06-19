В Ростове ликвидировали пожар в жилом доме

"В 22.00 мск пожар ликвидирован, площадь — 400 квадратных метров", — сказал он.

Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Были эвакуированы 70 человек. Ранее сообщалось, что пожар не угрожает фан-зоне чемпионата мира по футболу. Пожарные расчеты останутся дежурить на месте возгорания до утра. Жильцы поврежденных квартир получат компенсации.