Эвакуированные из-за пожара жильцы дома в Ростове смогут переночевать в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. / ТАСС /. Места в пунктах временного размещения будут предоставлены почти 200 жильцам дома в центре Ростова-на-Дону, где во вторник произошел пожар, пострадавшим семьям выплатят по 50 тыс. рублей, сообщил журналистам мэр города Виталий Кушнарев

Как сообщили ранее в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре по улице 1-я Линия поступило в 17:01 мск. Пожару площадью 400 кв. м был присвоен четвертый ранг сложности из пяти. Из здания были эвакуированы 70 человек, никто не пострадал. Пожар локализовали в 19:51.

"Обратились 78 семей — 189 человек. Людей разместят в пункте временного размещения (ПВР) в школе 26 по улице Листопадова Пролетарского района, в ПВР будет организовано горячее питание. Для семей с детьми предоставлены палаты в больнице. Всего в доме проживают 331 человек", — сказал Кушнарев.

По его словам, люди смогут вернуться в свои квартиры не ранее завтрашнего утра. Он также добавил, что на территории дома ввели локальный режим ЧС, «чтобы иметь возможность оказать необходимую помощь». Пострадавшие смогут получить единовременную помощь за утраченное имущество в размере 50 тыс. рублей на каждую семью, добавил мэр.

Дом находится в центральной части города, рядом с ним — Ростовский институт иностранных языков, Ростовский колледж водного транспорта, здание министерства транспорта Ростовской области

В прошлом году 21 августа в этой части города — на Театральном спуске — также произошел пожар, в результате которого один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам. Власти Ростова тогда признали подлежащими сносу 163 дома. СК возбудил уголовное дело, власти назвали предварительной причиной пожара поджог.