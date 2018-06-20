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Часть жильцов дома в Ростове, где произошел пожар, смогли вернуться домой
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Часть жильцов дома в Ростове, где произошел пожар, смогли вернуться домой 

РИА Новости 51 минуту назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Большинство жильцов дома в центре Ростова-на-Дону, где во вторник произошел пожар, смогли вернуться к себе домой, в одном наиболее пострадавшем подъезде еще будет работать спецкомиссия, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Во вторник вечером в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном жилом доме старой постройки по адресу: улица 1-я линия, 60. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Были эвакуированы 70 человек. В 22.00 мск пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров.
Для эвакуированных жильцов дома в местной школе был развернут пункт временного размещения. По словам собеседника агентства, в ПВР пришли 27 человек, из них на ночь остались 17.
"В безопасные подъезды жильцов уже пустили, вопрос сейчас по одному (из четырех) подъезду", — сказал представитель администрации, добавив, что специальная комиссия еще продолжает работать на месте происшествия.
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