Воронежские власти запланировали отремонтировать ещё 52 км дорог и 28 км тротуаров 

Работы обойдутся почти в 638 млн рублей. Власти Воронежской области приступили к поискам подрядчиков для ремонта 52 км дорог, а также 65 пешеходных переходов и 28 км тротуаров. Максимальная цена контактов составила 490,7 млн и 147 млн рублей соответственно, сообщается в аукционной документации. Все работы будут профинансированы из регионального бюджета, ремонт дорог должен завершиться к 1 ноября 2018 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 10 июля, сами торги пройдут 13 июля. К работам предстоит приступить сразу после заключения контактов. Первый аукцион предполагает ремонт нескольких участков в рамках третьей очереди дорожного ремонта в восьми районах Воронежской области: Воробьёвский — 9 км: М-4 «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач км 72+535 — км 74+702, км 74+935 — км 77+985, км 92+535 — км 96+000, км 100+100 — км 100+515 Калачеевский — 5,7 км: Павловск — Калач — Петропавловка км 38+200 — км 38+900, км 40+700 — км 42+500, км 52+300 — км 54+200, км 55+700 — км 57+000 Лискинский — 4,1 км: Мостовой переход через р. Дон в г. Лиски км 3+800 — км 5+214, км 5+650 — км 8+350 Новохопёрский — 7 км: «Курск — Борисоглебск» — Рамонье — Елань-Колено км 23+000 — км 30+000 Острогожский — 7 км: Острогожск — Алексеевка км 6+500 — км 13+500; 940 м — Воронеж — Луганск км 104+385 — км 104+855, км 118+405 — км 118+875 Павловский — 6,3 км: «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка км 0+069 — км 1+345, км 4+800 — км 6+300, км 8+400 — км 9+400, км 11+200 — км 12+200, км 13+500 — км 14+000, км 21+200 — км 22+200 Панинский — 7,5 км: Панино — Борщево км 5+000 — км 12+500 Поворинский — 4,3 км: Поворино — Пески — Байчурово км 5+474 — км 6+230, км 34+050 — км 37+627 Второй аукцион предполагает восстановление и 65 пешеходных переходов и ремонт тротуаров протяженностью 28 км в соответствии. Работы пройдут в 29 районах области и в Воронеже. В областном центре это дорога «Воронеж — Масловка — плотина водохранилища» — село Семилукские Выселки км 1+150. Екатерина Трещикова