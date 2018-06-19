Крупный пожар произошел в жилом доме в центре Ростова-на-Дону

Пожару в четырехэтажном жилом доме в центре Ростова-на-Дону присвоен четвертый номер сложности из пяти, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Информация о пожаре по улице 1-я Линия поступило в 17:01 мск. Спустя 15 минут пожару был присвоен второй, еще через две минуты — третий ранг сложности. Из здания были эвакуированы 70 человек, жертв и пострадавших нет. Огонь охватил около 400 кв. метров площади.

Дом находится в центральной части города, рядом с ним Ростовский институт иностранных языков, Ростовский колледж водного транспорта, здание Министерства транспорта Ростовской области . На месте работают 84 специалиста и 25 единиц техники, в том числе 73 сотрудника и 20 единиц техники МЧС.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что мероприятиям на Театральной площади, где расположен фестиваль болельщиков чемпионата мира, пожар в жилом доме не угрожает. Как рассказали очевидцы, пожар начался в квартире на четвертом этаже. Жительница дома Ирина пояснила ТАСС, что в бывшем общежитии приватизирована часть комнат. Два года назад в здании сделали ремонт.