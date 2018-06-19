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Пожар за Театральной площадью: огонь становится сильнее
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Пожар за Театральной площадью: огонь становится сильнее 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Фото с места происшествия выложили в Сеть очевидцы Ростовские спасатели ликвидирут пожар, который произошел в жилом доме на 1-й Линии, 60. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание возникло в одной из квартир.
— Сообщение об инциденте поступило в 17.00. Пожар начался на четвертом этаже жилого дома старой постройки, — пояснили в ведомстве. — В 17.16 пожару был присвоен второй ранг сложности, в 17.18 — уже третий.
На месте в эти минуты работают пожарно-спасательные подразделения. Обстановка уточняется. Пострадавших нет.
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