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Почти 20 человек эвакуировали из-за возгорания в жилом доме на северо-западе Москвы
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Почти 20 человек эвакуировали из-за возгорания в жилом доме на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Из жилого дома в столичном районе Митино эвакуировали 18 человек из-за возгорания, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«В 3-м Митинском пер., д. 5 произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Из окон одного из подъездов на уровне 10-11 этажей идет густой черный дым. С верхних этажей жилого дома эвакуированы 18 человек», — сказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице подтвердили Агентству «Москва» информацию о возгорании.
«Из здания выведены 18 человек, в том числе один ребенок. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС.
Возгорание было ликвидировано в 17:30, отметил представитель МЧС.
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