Почти 20 человек эвакуировали из-за возгорания в жилом доме на северо-западе Москвы

Из жилого дома в столичном районе Митино эвакуировали 18 человек из-за возгорания, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«В 3-м Митинском пер., д. 5 произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Из окон одного из подъездов на уровне 10-11 этажей идет густой черный дым. С верхних этажей жилого дома эвакуированы 18 человек», — сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице подтвердили Агентству «Москва» информацию о возгорании.

«Из здания выведены 18 человек, в том числе один ребенок. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС.

Возгорание было ликвидировано в 17:30, отметил представитель МЧС.