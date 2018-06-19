Ещё
В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В регионе установилась очень жаркая погода. Российский гидрометцентр объявил в Воронежской области оранжевый уровень опасности во вторник, 19 июня. Предупреждение актуально с утра и на следующие 36 часов, сообщается на сайте гидрометцентра. Оранжевый уровень, означающий вероятность стихийных бедствий, присвоили из-за максимальной (пятой) степени пожарной опасности. Сейчас возгорание может произойти от любого источника огня и повышенных температур. Горение свершается усиленно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования.
Вести Воронеж: последние новости
Воронежские власти запланировали отремонтировать ещё 52 км дорог и 28 км тротуаров Жара довела пожарную опасность в Воронежской области до максимума Рабочая неделя в Воронежской области будет очень жаркой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»409
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась65
Россия объявила США торговую войну489
Украина достала «Газпром»51
В Москве арестовали подозреваемую в шпионаже23
Видео
00:27
Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Политика
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение