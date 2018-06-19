В Воронежской области объявили оранжевый уровень опасности 

В регионе установилась очень жаркая погода. Российский гидрометцентр объявил в Воронежской области оранжевый уровень опасности во вторник, 19 июня. Предупреждение актуально с утра и на следующие 36 часов, сообщается на сайте гидрометцентра. Оранжевый уровень, означающий вероятность стихийных бедствий, присвоили из-за максимальной (пятой) степени пожарной опасности. Сейчас возгорание может произойти от любого источника огня и повышенных температур. Горение свершается усиленно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования.