Кондратьев: усиление экстренных служб в Сочи не повлияло на ситуацию в других районах

КРАСНОДАР , 19 июня. / ТАСС /. Усиление оперативных служб в Сочи на время проведения чемпионата мира по футболу не сказалось на других районах Краснодарского края , написал во вторник в Twitter губернатор региона Вениамин Кондратьев "На Кубани сезон дождей. Хоть основные силы и работают сейчас здесь, в Сочи, это не отразится на остальном крае. МЧС контролирует ситуацию, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, чтобы в любой момент предотвратить и при необходимости ликвидировать последствия паводков", — говорится в сообщении. Отмечается, что из-за повышения уровня воды в реках в предгорьях Кавказа, в Мостовском районе, временно вводили режим ЧС: в поселке Псебае вода зашла в три дома, подтоплены были 113 дворов, в населенном пункте Соленый — 6. "Сейчас жители вне опасности. Пострадавшим окажут необходимую помощь. Угроза подъема воды выше критических отметок была еще в нескольких районах", — отметил Кондратьев. По данным регионального ГУ МЧС, серьезных подтоплений в регионе не было. Ранее региональные ГУ МЧС России по Ставропольскому и Краснодарскому краям предупреждали о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков из-за дождей. Между тем, группировка оперативных служб в Сочи, который с 15 июня принимает матчи чемпионата мира по футболу, была усилена, туда направлены сотрудники правоохранительных органов и спасательных подразделений из муниципалитетов края и других регионов.