Ещё
Кондратьев: усиление экстренных служб в Сочи не повлияло на ситуацию в других районах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кондратьев: усиление экстренных служб в Сочи не повлияло на ситуацию в других районах 

ТАСС 36 минут назад
КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Усиление оперативных служб в Сочи на время проведения чемпионата мира по футболу не сказалось на других районах Краснодарского края, написал во вторник в Twitter губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На Кубани сезон дождей. Хоть основные силы и работают сейчас здесь, в Сочи, это не отразится на остальном крае. МЧС контролирует ситуацию, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, чтобы в любой момент предотвратить и при необходимости ликвидировать последствия паводков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за повышения уровня воды в реках в предгорьях Кавказа, в Мостовском районе, временно вводили режим ЧС: в поселке Псебае вода зашла в три дома, подтоплены были 113 дворов, в населенном пункте Соленый — 6.
"Сейчас жители вне опасности. Пострадавшим окажут необходимую помощь. Угроза подъема воды выше критических отметок была еще в нескольких районах", — отметил Кондратьев.
По данным регионального ГУ МЧС, серьезных подтоплений в регионе не было.
Ранее региональные ГУ МЧС России по Ставропольскому и Краснодарскому краям предупреждали о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков из-за дождей. Между тем, группировка оперативных служб в Сочи, который с 15 июня принимает матчи чемпионата мира по футболу, была усилена, туда направлены сотрудники правоохранительных органов и спасательных подразделений из муниципалитетов края и других регионов.
ТАСС: последние новости
В Кузбассе назначен временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС На Алтае после урагана убирают поваленные деревья и восстанавливают электроснабжение Тренер: землетрясение в Осаке влияет на психологическое состояние японских футболистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»272
Россия объявила США торговую войну248
Ситуация в Донбассе резко обострилась597
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян275
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией102
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение