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В новой Москве более 50 человек эвакуировали при пожаре в пристройке отеля
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В новой Москве более 50 человек эвакуировали при пожаре в пристройке отеля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Свыше 50 человек, в том числе 25 детей эвакуировали после пожара в пристройке отеля в новой Москве, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Очаг возгорания находился в пристройке отеля «Белые аллеи» в поселке Вороново на 58-м километре Калужского шоссе", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за пожара из здания были выведены 53 человека, в том числе 25 детей. В 06.20 пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.
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