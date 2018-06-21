В новой Москве более 50 человек эвакуировали при пожаре в пристройке отеля

МОСКВА , 21 июн — РИА Новости . Свыше 50 человек, в том числе 25 детей эвакуировали после пожара в пристройке отеля в новой Москве, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Очаг возгорания находился в пристройке отеля «Белые аллеи» в поселке Вороново на 58-м километре Калужского шоссе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за пожара из здания были выведены 53 человека, в том числе 25 детей. В 06.20 пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.