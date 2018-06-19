Около 20 человек вывели из дома с горящими балконами на северо‑западе Москвы

Во вторник в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 5, где происходил пожар на балконах 10, 11 и 12 этажей шестнадцатиэтажного жилого дома. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были выведены 18 человек и спасен один ребенок. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 17:30 пожар был ликвидирован.