На Новосибирск обрушился ливень с градом

19 июня на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — читатели НГС прислали несколько фотографий непогоды.

Ливень прошёлся по городу около 19:30, в это же время поднялся ветер и пошёл град. МЧС предупреждало новосибирцев о приближающемся шторме. По данным синоптиков, 19 июня и в ночь на 20 июня по области пройдут дожди, грозы и произойдёт усиление ветра до 17–27 м/с. Жителям города рекомендуют держаться подальше от воды.

На этой неделе это уже второй шторм — гроза в ночь с воскресенья на понедельник повалила деревья в разных районах Новосибирска.