Нижегородских школьников познакомят с японской литературой

Нижегородских школьников познакомят с японской литературой, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 20 июня в 9:00 в центральной районной библиотеке им. Пушкина стартует День библиографии «Современная литература Японии».

В программе: обзор книжной выставки «Современные японские авторы», презентация информационной листовки «Литература Японии : история и современность» и библиографического пособия «Писатели Японии XX и XXI веков»; показ буктрейлера «Современные писатели Японии».