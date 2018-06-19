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Нижегородских школьников познакомят с японской литературой
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Нижегородских школьников познакомят с японской литературой 

Newsroom24 39 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородских школьников познакомят с японской литературой, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, 20 июня в 9:00 в центральной районной библиотеке им. Пушкина стартует День библиографии «Современная литература Японии».
В программе: обзор книжной выставки «Современные японские авторы», презентация информационной листовки «Литература Японии: история и современность» и библиографического пособия «Писатели Японии XX и XXI веков»; показ буктрейлера «Современные писатели Японии».
Напомним, 2018 год объявлен Годом России в Японии и Японии в России.
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