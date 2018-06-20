Кондратьев поручил помочь пострадавшим от подтопления в Мостовском районе

Из-за сильных дождей уровень рек поднялся в нескольких районах Кубани. Режим ЧС был введен в Мостовском районе. В поселке Псебай в зону подтопления попали 113 придомовых территорий, в три домовладения вода зашла. В поселке Соленом в бедственном положении оказались шесть дворов.

Губернатор поручил главе муниципалитета Сергею Ласунову помочь пострадавшим. В настоящее время на территории устраняют последствия стихии порядка 70 человек и 20 единиц техники.

Специалисты контролируют обстановку в Лабинском , Успенском, Новокубанском , Кавказском районах. О возможной эвакуации предупредили жителей Армавира

По словам главы муниципалитета Андрея Харченко, чтобы держать ситуацию под контролем постоянно городу необходим свой гидропост на реке Уруп. Сейчас информация о состоянии уровня воды в реке поступает из соседних районов. Кондратьев дал поручение Харченко подготовить необходимую документацию.