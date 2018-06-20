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Кондратьев поручил помочь пострадавшим от подтопления в Мостовском районе
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Кондратьев поручил помочь пострадавшим от подтопления в Мостовском районе 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Из-за сильных дождей уровень рек поднялся в нескольких районах Кубани. Режим ЧС был введен в Мостовском районе. В поселке Псебай в зону подтопления попали 113 придомовых территорий, в три домовладения вода зашла. В поселке Соленом в бедственном положении оказались шесть дворов.
Губернатор поручил главе муниципалитета Сергею Ласунову помочь пострадавшим. В настоящее время на территории устраняют последствия стихии порядка 70 человек и 20 единиц техники.
Специалисты контролируют обстановку в Лабинском, Успенском, Новокубанском, Кавказском районах. О возможной эвакуации предупредили жителей Армавира.
По словам главы муниципалитета Андрея Харченко, чтобы держать ситуацию под контролем постоянно городу необходим свой гидропост на реке Уруп. Сейчас информация о состоянии уровня воды в реке поступает из соседних районов. Кондратьев дал поручение Харченко подготовить необходимую документацию.
«Главам всех муниципальных образований, где сохраняется возможность подтоплений, необходимо еще раз проверить системы оповещения, подготовить места временного размещения людей, оснастить их всем необходимым, — акцентировал губернатор. — Работайте на предупреждение: в ежедневном, ежечасном режиме нужно контролировать уровень рек», сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
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