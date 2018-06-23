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В Рязани будет сильная жара, ветер и возможна гроза — МЧС
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В Рязани будет сильная жара, ветер и возможна гроза — МЧС
АиФ Рязань
46 минут назад
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АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 июня в
Рязанской области
ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза.
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