Южнокорейский военнослужащий получил ранение в результате взрыва на военном корабле у юго-восточного побережья РК

Сеул , 19 июня / Синьхуа / — Военнослужащий ВМС Республики Корея во вторник получил серьезное ранение в результате взрыва на боевом корабле у юго-восточного побережья страны. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Около 12:20 по местному времени фрегат «Масан» водоизмещением 1500 тонн проводил учебную стрельбу в акватории прибрежного города Тхонъен в провинции Кёнсан-Намдо, когда внутри судна произошел взрыв. Точная причина аварии устанавливается.

По сообщениям местных СМИ, раненый военный моряк был доставлен вертолетом в ближайшую больницу. —0—