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Южнокорейский военнослужащий получил ранение в результате взрыва на военном корабле у юго-восточного побережья РК
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Южнокорейский военнослужащий получил ранение в результате взрыва на военном корабле у юго-восточного побережья РК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 19 июня /Синьхуа/ — Военнослужащий ВМС Республики Корея во вторник получил серьезное ранение в результате взрыва на боевом корабле у юго-восточного побережья страны. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Около 12:20 по местному времени фрегат «Масан» водоизмещением 1500 тонн проводил учебную стрельбу в акватории прибрежного города Тхонъен в провинции Кёнсан-Намдо, когда внутри судна произошел взрыв. Точная причина аварии устанавливается.
По сообщениям местных СМИ, раненый военный моряк был доставлен вертолетом в ближайшую больницу. —0—
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