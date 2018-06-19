В Японии после землетрясения организована проверка шлакобетонных стен школ по всей стране

Правительство Японии распорядилось провести срочную проверку бетонных конструкций школьных зданий по всей стране из-за гибели двух человек в результате падения стен при землетрясении. Об этом сообщает Associated Press. Министр образования Японии Йошимаса Хаяси отдал соответствующее распоряжение всем государственным начальным и средним школам. Причиной проверок стала гибель 9-летней Рины Мияке и 80-летнего прохожего, на которых обрушились конструкции из шлакобетона через день после мощного землетрясения в Осаке Ранее сообщалось, что число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 349 человек.