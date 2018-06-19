Девочка погибла на пожаре в жилом доме в Кеми 

Трагедия произошла утром 19 июня, жертвой трагедии также стал мужчина.
Сегодня утром в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на улице Октябрьская в Кеми случился пожар. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП.
По данным пресс-службы карельского МЧС, пожарно-спасательное подразделение из шести человек в 09:10 привлекалось для ликвидации возгорания.
Прибывшие на место спасатели вынесли из одной из квартир горящего дома мужчина и маленькую девочку. Пострадавший мужчина в настоящее время находится в реанимации. Ребенок — погиб, об этом сообщают пользователи группы «Подслушано/Кемь». Пожар был потушен в 09:45. Специалисты выясняют обстоятельства и причину случившегося.
По материалам: ptzgovorit.ru