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Девочка погибла на пожаре в жилом доме в Кеми
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Девочка погибла на пожаре в жилом доме в Кеми 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Трагедия произошла утром 19 июня, жертвой трагедии также стал мужчина.
Сегодня утром в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на улице Октябрьская в Кеми случился пожар. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП.
По данным пресс-службы карельского МЧС, пожарно-спасательное подразделение из шести человек в 09:10 привлекалось для ликвидации возгорания.
Прибывшие на место спасатели вынесли из одной из квартир горящего дома мужчина и маленькую девочку. Пострадавший мужчина в настоящее время находится в реанимации. Ребенок — погиб, об этом сообщают пользователи группы «Подслушано/Кемь». Пожар был потушен в 09:45. Специалисты выясняют обстоятельства и причину случившегося.
По материалам: ptzgovorit.ru
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