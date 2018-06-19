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В Алтайском крае градом побило урожай, пострадал местный житель
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В Алтайском крае градом побило урожай, пострадал местный житель 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители Алтайского края делятся в соцсетях фотографиями града, от которого пострадал не только урожай, но и один местных житель.
Так, 18 июня град размером со спичечный коробок выпал в селе Вылково Тюменцевского района. По словам местных жителей, градины уничтожили часть урожая, разбили окна почти в каждом доме, а на машинах после непогоды появились вмятины. Один из местных жителей получил ушибы.
Отметим, вечером 18 июня Барнаул пострадал от ураганного ветра. До сих пор в городе ликвидируют последствия стихии.
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