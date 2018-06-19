На Братском лесопромышленном предприятии удалось потушить пожар. МЧС назвали причину 

Крупный пожар на лесопромышленном комплексе произошел в утренние часы во вторник, 19 июня. На место происшествия сразу были направлены пожарные бригады и подано десять пожарных стволов на защиту здания скипидароприемника. Кроме того, к месту ЧП направлены дознаватели и эксперты МЧС для установления причин произошедшего, а также передвижная лаборатория для проведения замеров содержания вредных веществ в атмосфере.
Позже стала известна и причина пожара. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов, наиболее вероятной причиной стало короткое замыкание. В итоге пожар ликвидировали на площади 360 кв метров и огнеборцы работали по повышенному номеру сложности. В частности было организовано охлаждение конструкций сооружения и пенная атака. По счастливой случайности погибших и пострадавших во время пожара нет. Утечки отравляющих веществ в воздухе также не зафиксировано. На данный момент отделом госпожнадзора Братска и Братского района проводится проверка.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.