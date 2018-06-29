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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 июня из‑за дождей и грозы
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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 июня из‑за дождей и грозы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 30 июня из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 30 июня.
«Желтый» уровень опасности также объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Калужской (нет данных) и Воронежской («оранжевый» уровень) областей. «Оранжевый» обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Подмосковье и Москве 30 июня будет облачно с прояснениями, ожидаются сильный дождь, гроза, град. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем — 26-28. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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